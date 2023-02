2 giovani ballerine de “L’arte del movimento” selezionate per il noto talent “Ho scelto te”

Maddaloni continua a portare alto il suo nome nel panorama nazionale delle arti grazie a giovani talentuosi. Chiara Naaman, appena 12 anni e Lusiana Ragnino, 15 anni, allieve della scuola “L’arte del movimento” di Domenico Carfora, hanno superato la prima audizione per il programma televisivo ‘‘Ho Scelto TE”, un talent che vede ballerini e cantanti sfidarsi nelle rispettive categorie.

In questa prima fase avranno l’opportunità di confrontarsi e fare lezione con Steve La Chanse, prestigioso e noto insegnante di Danza, già maestro e coreografo Mediaset e docente del famosissimo programma televisivo amici di Maria de Filippi

Entrambe le allieve hanno mosso i primi passi di danza ad oggi con il maestro Domenico Carfora, già ballerino Solista del Balletto di Napoli e laureato all’ Accademia Nazione di Danza nonché abilitato all’insegnamento dal ministero della Pubblica Istruzione.

Orgoglio e soddisfazione non solo per il loro maestro, ma anche per tutti i maddalonesi che sono pronti a fare il tifo per loro.

Lo stage casting si terrà ad Aversa, oggi sabato 25 febbraio 2023.