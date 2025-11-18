20 Novembre 2025: Joe Zampetti arriva a Caserta

Giovedì 20 Novembre inaugura Joe Zampetti in Via Borsellino (nella struttura del Famila) apre il 24esimo punto vendita del Gruppo DMO Pet Care / Megamark.

Il marchio Joe Zampetti entra ufficialmente in Campania: il prossimo 20 novembre verrà inaugurato a Caserta il ventiquattresimo punto vendita della rete. Un traguardo di grande rilevanza per la catena, che conferma la propria strategia di crescita e consolidamento nel mercato pet-care al Sud e nelle regioni centrali.

Situato in una location strategica della città (accanto al nuovissimo Famila), lo store offrirà un’ampia superficie espositiva e un assortimento completo dedicato agli animali da compagnia: alimenti premium e specializzati, prodotti non-food per cani, gatti e piccoli animali, accessori, cosmesi e supplementi dedicati. Non mancheranno i servizi aggiuntivi che da sempre contraddistinguono l’insegna: una moderna toelettatura in-store e un corner acquariologia ben attrezzato, pensato per gli appassionati di pesci e micro-ambienti acquatici.

L’inaugurazione avverrà in un clima festoso: sono previste animazione, musica live, momenti dedicati agli amici a quattro zampe, e l’attivazione della “Fido Card”, tessera fedeltà del brand che consente di accedere a promozioni, sconti e servizi riservati.

L’evento non sarà solo un’apertura commerciale, ma un’occasione per ribadire l’impegno di Joe Zampetti verso i pet-lovers locali: saranno presenti le associazioni del territorio e promosse raccolte alimentari per animali meno fortunati.

Con l’apertura di Caserta, la rete Joe Zampetti rafforza la propria presenza geografica, raggiungendo quota 24 store e confermando di voler interpretare il ruolo di punto di riferimento nel mondo pet-care. Il management sottolinea che l’obiettivo non è soltanto la crescita numerica, ma la qualità dell’esperienza d’acquisto e del servizio alla clientela. Come dichiarato in altre occasioni, «offrire un assortimento completo e servizi integrati» rappresenta la mission dell’insegna.

Per i residenti di Caserta e provincia sarà dunque un’occasione per scoprire l’universo Joe Zampetti, conoscere il team specializzato, beneficiare delle promozioni inaugurali e godere di un ambiente dedicato al benessere animale. Un passo importante per la città, che ospita un format retail moderno, e per il brand che compie un nuovo salto verso il Sud-Italia.

Appuntamento quindi a Giovedì 20 Novembre alle ore 18:00 per il taglio del nastro