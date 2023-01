21° Maratonina Città di Sant’Antonio Abate. Edizione bagnata edizione fortunata

S. Antonio Abate – Il brutto tempo l’ha fatto da padrone dalle prime ore del mattino mettendo in difficoltà l’organizzazione per prepara l’accoglienza e la festa di “Podismo Insieme” durante anche la prima parte di gara e poi ancora. Nonostante i podisti provenienti da più punti della Campania e regioni limitrofe non si sono scoraggiati per partecipare alla dieci chilometri denominata Ventunesima Maratonina Città di Sant’Antonio Abate. La gara con egida dell’Ente di promozione Opes Italia si è svolta in un tracciato tutto cittadino ben recluso per la sicurezza dei partecipanti; la linea del traguardo a contato ben 879 arrivati di cui 122 erano donne. A vincerla questa edizione Gilio Iannone con il tempo finale di 31’39” l’atleta dopo i primi 500 metri gara ha sempre mantenuto la condotta di gara. Al femminile, la vittoria si è stabilita dopo 37 minuti con l’atleta Master dell’Atletica Marcianise Francesca Maniaci. Seconda e terza donna Francesca Palomba (Caivano Runners)e Lamula Giuseppina (Atletica Teverola. La vittoria per i Team è stata conquistata dalla Road Runners Maddaloni. Si può aggiungere che tra mille difficoltà procurate dal mal tempo l’organizzazione ha reagito bene per dare qualità e sicurezza ad ogni singolo partecipante.