Attimi di paura poco fa in via Loriano a Marcianise. Un 23enne è stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono gravi, dato il forte impatto con la testa al suolo che gli ha causato una emorragia celebrale. Sul posto è intervento il 118 dove il ragazzo è stato intubato ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Caserta in terapia intensiva. Le dinamiche sono in corso di accertamento.