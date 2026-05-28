Premiato l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” per il miglior progetto di rigenerazione urbana in Italia.

È arrivata la bella notizia per l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente italiano, ha premiato il miglior progetto di rigenerazione urbana in Italia. Per la Campania ha vinto la classe 3E dell’Istituto di Via Tagliamento.

Il riconoscimento è stato ritirato a Milano, presso l’ITT e Liceo Linguistico A. Gentileschi, alla presenza della Direttrice Culturale Daniela Bruno. A rappresentare la scuola c’erano il Dirigente Scolastico Lorenzo de Simone, la Vicepreside Prof.ssa Marcella Tarigetto e Prof.ssa di Arte e Immagine Raffaella Di Martino, che ha guidato i ragazzi in questo percorso, che hanno seguito la premiazione a distanza.

Il concorso nazionale “Decoro Urbano. Diamo tutti una mano”, dedicato all’anno scolastico 25/26 è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Tra i 600 progetti pervenuti da oltre 1500 classi di tutta Italia, sono Stati selezionati i lavori che meglio hanno interpretato il decoro urbano e della rigenerazione degli spazi pubblici, fondendo educazione civica e tutela del patrimonio secondo i principi Costituzionali sanciti dagli articoli 9 e 118. In Campania tra i vincitori la classe 3E della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Aldo Moro presso il plesso Pisacane, con il progetto “BJORK-PIAZZ”: manuale di montaggio per una piazzetta felice dedicato alla riqualificazione della piazza di via Brescia, nei pressi dell’Istituto. L’obiettivo è restituire all’area una dimensione ludica e partecipativa, attraverso interventi leggeri e sostenibili: un angolo dedicato al gioco e alla lettura, panchine parlanti, fioriere modulari e tavoli mobili pensanti per favorire l’incontro e la società. Gli studenti hanno coinvolto la comunità locale con questionari e interviste, progettando soluzioni basate sul Modulo Base MB-50 declinato in cinque modalità, tra cui un percorso pedonale musicale e una scacchiera urbana. La classe ha ricevuto materiale didattico e buoni per attività di scoperta del territorio, offerti dal Tour Operator Stippelli – Travel to Learn, sponsor tecnico dell’iniziativa. Complimenti alla 3E per l’impegno, le idee e la passione con cui hanno lavorato al progetto. Ottima sinergia quindi che parte dal FAI nel valorizzare il lavoro delle scuole e grazie al D. S. Lorenzo de Simone la prof.ssa Marcella Tarigetto e ai docenti come la prof.ssa Raffaella Di Martino che ogni giorno credono nei loro studenti.