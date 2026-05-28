Ingegneri, Orizzonti stacca di mille preferenze le liste concorrenti e ottiene 8 consiglieri: eletto presidente Luigi Vitelli

LCaserta. L’ingegnere Luigi Vitelli è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. La sua elezione è arrivata al termine della prima riunione del nuovo Consiglio, espressione della lista “Orizzonti”, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi con 8 consiglieri, confermandosi forza di riferimento nel nuovo assetto ordinistico.

Il dato assume particolare rilievo se letto nel contesto di una competizione elettorale molto partecipata e frammentata, nella quale le liste in campo hanno rappresentato sensibilità professionali e visioni differenti del ruolo dell’Ordine.

A rendere ancora più significativo il risultato è soprattutto il consenso personale raccolto dalla lista “Orizzonti”, che ha superato le 10mila preferenze complessive, staccando di oltre mille voti la lista arrivata seconda e risultando la più votata dell’intera tornata elettorale.

Un’affermazione considerata ancora più rilevante se confrontata con il precedente appuntamento elettorale di quattro anni fa quando, di fatto, vi era una sola lista in campo. Nonostante oggi il quadro fosse molto più competitivo e articolato, con più schieramenti e numerosi candidati, il gruppo che fa riferimento al presidente uscente Carlo Raucci è riuscito a mantenere una forte capacità di consenso, confermando la propria tenuta elettorale e organizzativa.

La lista “Orizzonti”, riconducibile al progetto avviato negli anni della presidenza dell’ingegnere Carlo Raucci e oggi in prosieguo con il neo presidente Vitelli, riesce dunque a mantenere la maggioranza dei seggi nel Consiglio, consolidando un percorso amministrativo e professionale costruito negli ultimi anni.

Nel corso del quadriennio precedente, l’Ordine ha inoltre sviluppato un’intensa attività istituzionale su temi strategici per la professione, a partire dalle criticità storiche legate al Genio Civile, affrontate attraverso tavoli tecnici e interlocuzioni con gli enti competenti. Parallelamente, sono stati promossi numerosi convegni e momenti di approfondimento dedicati alla rigenerazione urbana, alla transizione ecologica e alle politiche per le “case green”, con il coinvolgimento di rappresentanti del Governo, ministri, esperti del settore, tecnici e accademici di rilievo nazionale.

Un percorso che ha rafforzato il ruolo dell’Ordine come soggetto attivo nei processi di trasformazione del territorio, non solo sul piano professionale ma anche su quello istituzionale e culturale.

A seguito della prima riunione del nuovo Consiglio, composto dagli ingegneri consiglieri eletti della lista “Orizzonti”, è stato definito l’assetto delle cariche apicali. La carica di Segretario è stata affidata all’ingegnere Anacleto Motti; quella di tesoriere all’ingegnere Caterina Renzo. Vice presidente vicaria è l’ingegnere Carmen Gionti, mentre l’ingegnere Vittorio Felicità ricoprirà l’incarico di Vice presidente aggiunto.

Il risultato evidenzia una piena continuità interna della maggioranza “Orizzonti”, che esprime tutte le principali cariche del Consiglio, configurando – secondo una lettura politica del dato – un vero e proprio “cappotto” amministrativo, con l’intero assetto di governo dell’Ordine saldamente in mano alla lista vincente.