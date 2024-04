25 Aprile . Il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo depositerà una corona d’alloro in piazza della Vittoria

Maddaloni – Giovedì, 25 aprile, ricorre il 79 esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una ricorrenza patrimonio di tutti gli italiani, un giorno da celebrare per ricordare tutti coloro che sacrificarono la propria vita per la libertà del nostro Paese dalla guerra e dal regime che la opprimeva. Una giornata per ricordare l’importanza dei valori racchiusi nella nostra Costituzione e dell’impegno nel rispettarli sia come cittadini che come amministratori.

A Maddaloni, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, alle ore 11.00, il sindaco Andrea De Filippo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni, depositerà una corona d’alloro in piazza della Vittoria, dinanzi al monumento ai Caduti per l’Italia, per la pace. e per la libertà.

La cittadinanza è invitata.