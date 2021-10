Napoli, giornata di formazione nella sede dell’ associazione guardie giurate

Napoli (Capodichino): Giornata tutta dedicata all’importanza della formazione nella nuova sede dell’associazione guardie giurate di cui è presidente Giuseppe Alviti, il quale dopo il corso ed il rilascio degli attestati ha rilasciato alla stampa di BelvedereNews.net, qualche dichiarazione eccola: “Che il mercato del lavoro non sia più lo stesso conosciuto fino a poco tempo fa è ormai dato constatato e, per certi versi, quasi ovvio. Capitalismo, globalizzazione, Europa, America e Cina, il vasto panorama mondiale degli Stati e dei Mercati ha cambiato rotta diverse volte e altrettante diverse volte è cambiato il modo di doversi approcciare alle proprie mansioni per il Lavoratore.

La formazione continua, specialmente nel campo della Vigilanza privata in Italia, afferma Giuseppe Alviti leader Associazione Guardie Particolari Giurate e formatore professionale è ad oggi fondamentale per poter lavorare. La puntualità, la correttezza e lo svolgimento delle proprie mansioni, non è più unica condizione sufficiente per essere un perfetto lavoratore basti pensare al Decreto Ministeriale n. 269 e al Decreto Ministeriale (con cui si può usare anche l’acronimo di D.M.) n. 154.

Lavorare è ormai sinonimo di possesso di conoscenze efficaci che si muovono velocemente e di pari passo con le costanti modifiche del mercato.

Le competenze aggiornate e rispondenti alle esigenze del mercato rendono un lavoratore interessante ed insostituibile per un’azienda o, nel caso di liberi professionisti, aprono le porte ad un percorso imprenditoriale che avrà sicuramente successo.

La formazione professionale non è un momento separato dalla vita lavorativa, costituisce un concetto diverso, fa sì che lavoro e formazione possano fondersi insieme: ci si forma attraverso il lavoro e allo stesso tempo si riesce a svolgere un lavoro grazie alla formazione. La crescita professionale perciò, diventa crescita intellettuale e personale.

La formazione continua supera il rigido schema cronologico della formazione tradizionale e istituzionale. Si caratterizza come percorso culturale e professionale dove la persona ritrova la curiosità per l’apprendimento che cessa di essere mero dovere finalizzato al voto scolastico e diventa uno strumento.

La formazione continua aiuta a ottenere i propri scopi personali, a migliorare la propria qualità della vita e a rendersi utili agli altri.

Ed ecco che anche oggi nella sede napoletana dell’ Associazione nazionale guardie particolari giurate alla Presenza del Presidente nazionale Giuseppe Alviti, con il prezioso aiuto della segretaria nazionale la dott.ssa Anna Nesi e la giovane attivista Alessia Alviti, figlia del presidente a cui fanno da inquadramento completo Susi D’ Angelo e Gennaro Fiore, si è tenuta la seconda edizione del corso di informazione e formazione per Guardie particolari giurate (G.p.g.).

La grande affermazione avvenuta nel mese di Settembre, ha fatto sì che l’associazione programmare altri incontri visto la mole di richieste arrivate anche da G.p.g. operanti sul territorio”.

Il corso di formazione tenuto dalla guardia giurata Alviti il quale ha spiegato sia le nozioni teoriche e giuridiche per il settore specifiche portando anche la sua ventennale esperienza sul campo, acquisita nel corso del tempo con curiosità, aneddoti e situazioni pratiche anche spinose, nel quale districarsi per uscirsene indenni e/o puliti dato che si può incappare in situazioni, anche non propriamente piacevoli rischiando anche qualche denuncia penale nel caso di azioni sbagliate o comunque azzardate.

Al termine del corso tenuto magistralmente dal presidente, si sono rilasciati gli attestati a coloro che sono interessati a lavorare nel settore al fine di entrare in un settore comunque non facile delle guardie particolari giurate che non hanno né tutele nè riconoscimenti normativi, addirittura si è evidenziato durante il corso la scadenza del CCNL per il settore vigilanza, contratto collettivo non più aggiornato.

Al termine del corso un test veloce per valutare l’idoneità dei presenti i quali sono risultati tutti idonei, consegna degli attestati e brindisi finale ben augurante anche per conoscersi meglio, per un inserimento si spera immediato da parte di almeno una parte dei presenti al corso (che annoverava anche un paio di guardie particolari giurate in stand by o in aspettativa di una richiamata al lavoro).

Comunque oltre alla formazione possiamo dire senza dubbio, una bella giornata di festa e di allegria alla fine nella sede delle guardie particolari giurate di Napoli.

Sotto qualche scatto della giornata