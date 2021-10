Riportiamo La lettera al ministro dell’on. Del Monaco con oggetto la richiesta urgente di attenzione per il Comune di Caivano, la terra di nessuno.

Ill.ma Signora Ministra,

Le invio questa lettera per sottoporre alla Sua attenzione un serio problema, ormai decennale, che rischia di incancrenirsi, imboccando la strada del non-ritorno.

Mi riferisco alla città di Caivano, nella provincia di Napoli, e più appropriatamente alla zona del “Parco Verde”, nota purtroppo per una serie di tristi e violente vicende, che puntualmente si ripropongono. Trovare uno spiraglio di vita a Caivano è davvero difficile. I cittadini per bene si sentono abbandonati, dimenticati, cercando conforto nell’unico baluardo di giustizia e speranza che resta loro: Padre Maurizio Patriciello e la sua Chiesa, che sorge proprio nel centro del “Parco Verde”.

È un uomo che lotta ormai da anni per salvare quel luogo, chiedendo aiuto, sostegno, presenza attiva dello Stato sul territorio.

È complicato trovare la forza ogni giorno per non crollare, per non arrendersi, anche per un uomo di fede: don Patriciello è ormai il collante di una comunità che vuole rinascere e credere fortemente in un futuro migliore, dignitoso, lontano da aberrazioni, delinquenza, paura.

A Caivano si convive a braccetto con la paura: è un’ombra che non scompare mai, soprattutto nelle ore più buie, quando le strade si popolano di loschi personaggi, spacciatori di morte.

A Caivano c’è la piazza di spaccio più grande d’Italia, forse d’Europa; parliamo di circa 14 piazze, tutte confluite in un solo luogo, che è una vera e propria fucina di criminalità a cielo aperto.

Il Parco Verde di Caivano non dovrebbe più esistere. Nato per uno scopo momentaneo post terremoto, le strutture degli edifici sono poco sicure, non a norma, e i boss del luogo fanno ciò che vogliono, alzando terrazzi, appropriandosi di marciapiedi, privando i bambini di un parco giochi sicuro e pulito. Ci sono siringhe ovunque, bossoli di proiettili, immondizia… possibile che nessuno faccia qualcosa di concreto e duraturo per salvare il salvabile?

Le Vele di Scampia, nate con lo stesso scopo del Parco Verde, sono state parzialmente abbattute e riqualificate. La zona sta poco a poco rinascendo, i cittadini si sentono più sicuri e possono finalmente sperare in una vita migliore per le nuove generazioni, lontane dal rischio di devianza e di dispersione scolastica.

Perché non attuare un piano simile per Caivano? Quella zona maledetta è un vero Far West: non è raro trovarsi in mezzo a sparatorie in pieno giorno, tra clan rivali, magari mentre in Chiesa si celebra la Messa. Non è raro trovare morti assassinati col capo mozzato, in segno di vendetta o di minaccia.

In che mondo viviamo? Il Parco Verde esiste ed è una realtà di una violenza inaudita. Bisogna agire con forza e nell’immediato.

Il sindaco provò a fare richiesta per l’abbattimento dei palazzi, ma senza alcuna risposta. Non si può lottare da soli, non si può lasciare un parroco, un sindaco, un’intera comunità in uno stato di oblio e totale dimenticanza.

Non si può rinviare perché equivale ad abbandonarli. Di più: significa condannare bambini e ragazzini a una vita criminale, violenta, spietata, senza morale, senza Dio, quale unica strada “facile” da poter perseguire a Caivano.

A Caivano chi non sta alle regole, chi si oppone o fa resistenza, muore. E se a ribellarsi è una piccola creatura innocente, abusata e tormentata, viene gettata dal terrazzo di un edificio. Ecco cos’è il Parco Verde di Caivano. Ecco come si vive, anzi, come si muore.

E a Caivano si muore anche per i roghi tossici, per l’aria malsana, per le terre inquinate. Ovunque ci sono accumuli di rifiuti di ogni sorta, soprattutto in un’ampia zona adiacente al campo Rom: immondizia, scarti, mobili, elettrodomestici che, puntualmente, finiscono tra le fiamme di roghi sempre più frequenti. Gettati dalle genti del posto, accampati alla meglio, che, dopo averne utilizzato parte, decidono di liberarsene nel modo più semplice.

Mesi fa, durante il periodo estivo, insieme ad alcuni volontari ambientalisti, provammo ad agire, contattando le forze dell’ordine per un intervento immediato.

Qualcosa fu fatto, ma non fu sufficiente. Oggi siamo punto e a capo.

Io mi rifiuto di credere o accettare che non si possa fare altro che stare a guardare, arrendersi!!

La rinascita di Caivano non è un sogno impossibile, non è un inutile impiego di forze: serve volontà, impegno, collaborazione. Serve la presenza costante dello Stato, attraverso l’ausilio di presidi delle Forze dell’ordine e, laddove necessario, anche dell’esercito.

Non è più concepibile lasciare inascoltate le preghiere di Padre Maurizio Patriciello, le grida d’aiuto della gente, le richieste di intervento di un sindaco. Soli non possono farcela, lo Stato deve intervenire con immediatezza e risoluzione. È più che mai necessaria una collaborazione tra i perni istituzionali più importanti, la triade valoriale: Chiesa, Scuola, Famiglia.

Caivano può e deve essere salvata, non c’è più tempo da perdere.

Chiedo pertanto a Lei, Signora Ministra, un incontro urgente, alla presenza di Padre Maurizio Patriciello, per poter discutere sulle misure da adottare in merito alla questione in oggetto, ed agire quanto prima.

Vorrei anche parlarLe di un mio progetto di impronta psicopedagogica a sostegno delle fasce più deboli, bambini in primis, attraverso un lavoro sistemico che vada oltre la sola repressione, includendo un’importante e fondamentale fase rieducativa.

Come sempre a Sua completa disposizione per qualsivoglia ausilio nella risoluzione del problema, certo della Sua piena disponibilità, ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti.