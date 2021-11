COMICON Extra sbarca a Caserta: in Biblioteca ecco Leo Ortolani in mostra

COMICON Extra sbarca a Caserta con la mostra Leo Ortolani. Fletto i muscoli e galleggio nel vuoto, a partire da venerdì 19 novembre presso la Biblioteca Comunale Alfonso Ruggiero fino al 10 gennaio 2022.

Leo Ortolani, creatore del celebre Rat-Man, presenta per la prima volta in mostra le tavole tratte da Blu tramonto, il volume in uscita con Feltrinelli comics. Con loro anche lavori da C’è spazio per tutti e Luna 2069, altri componenti di una trilogia di graphic novels dedicata al tema dello spazio.

La saga infatti ripercorre le tappe più importanti della conquista dello spazio, dallo sbarco sulla Luna fino alla più recente esplorazione di Marte.

Il vernissage è previsto per venerdì 19 novembre alle 11.30, con presentazione e saluti istituzionali. Ingresso libero così come per la mostra.

L’esposizione è realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, alla collaborazione del Comune di Caserta e degli editori Feltrinelli Comics e Panini Comics.