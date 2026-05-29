La maestra Titty Minucci: il volto più bello di Scampia che insegna con il cuore

In un quartiere come Scampia troppo spesso si raccontano soltanto le difficoltà, i problemi e le notizie negative. Eppure esistono anche storie di speranza, esempi positivi e persone speciali che ogni giorno fanno la differenza nella vita dei bambini.

Una di queste è la maestra Titty Minucci della scuola ISES Monterosa di Napoli.

Per i suoi alunni non è soltanto un’insegnante, ma una vera guida, un punto di riferimento capace di lasciare un segno profondo nel loro percorso di crescita. Il suo modo di insegnare è originale, creativo e soprattutto pieno d’amore.

Con lei le frazioni si imparano attraverso le barrette di cioccolato, la matematica con le pizze, mentre le lezioni diventano recite, canti, balli e attività che coinvolgono ogni bambino facendolo sentire protagonista.

Per la maestra Titty la scuola non deve essere sinonimo di paura o ansia, ma un luogo di scoperta, condivisione e felicità.

Da sempre trasmette ai suoi alunni un messaggio importante: nessuno deve sentirsi incapace o escluso, perché ogni bambino possiede una qualità speciale che merita di essere scoperta e valorizzata.

Nessuno resta indietro nella sua classe.

Aiutarsi a vicenda, sostenersi e crescere insieme sono i valori che insegna ogni giorno.

Anche le famiglie vengono coinvolte nelle attività scolastiche, creando un legame autentico tra scuola e genitori. Ed è proprio questo spirito di unione che rende speciale il suo lavoro e il rapporto che riesce a costruire con i bambini.

La maestra Titty si affeziona profondamente ai suoi alunni e continua a portarli nel cuore anche quando crescono e lasciano la sua classe.

Ogni bambino per lei resta speciale per sempre.

Nonostante il dolore vissuto per la perdita del fratello lo scorso anno, ha continuato a mostrarsi forte e presente per i suoi bambini, regalando sorrisi anche nei momenti più difficili.

Un esempio di forza, sensibilità e coraggio.

I bambini la adorano, le famiglie la stimano e il quartiere le vuole bene perché rappresenta il volto più bello di Scampia: quello fatto di educazione, amore, valori e speranza.

In un mondo in cui spesso si parla solo di ciò che non funziona, è giusto dare spazio anche a chi ogni giorno costruisce il futuro dei bambini con il cuore.

Dedica speciale della classe 5ª E anno scolastico 2021-2026 della scuola ISES Monterosa di Napoli e dei genitori degli alunni.