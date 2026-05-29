Disastro Via Trento: Vignola PSL chiede l’intervento dei Commissari

Caserta. “Mentre è in atto un contenzioso tra la Sieco ed alcuni suoi dipendenti (leggi articolo ), via Trento si presenta in condizioni disastrose:

le ormai “scontate” buche, alberi non potati, erbacce che impediscono addirittura ai pedoni di poter usufruire dei marciapiedi, hanno fatto sì che quella strada diventasse impercorribile.”

A parlare è il Coordinatore Provinciale del PSL, Romolo Vignola, il quale si fa da portavoce di alcuni residenti della zona che, in seguito a tale situazione, hanno lamentato la presenza di insetti e soprattutto di ratti che, negli ultimi tempi, si vedono frequentemente girare nei pressi delle abitazioni, creando ansia e paura.

“Ho preso atto di una situazione preoccupante.- Ha continuato Romolo Vignola – È inconcepibile che i contribuenti debbano vivere in quelle condizioni. Niente giustifica la mancanza di manutenzione che è un sacrosanto diritto dei cittadini.

Nei prossimi giorni – conclude Vignola – mi attiverò e scriverò ai Commissari per chiedere spiegazioni e soprattutto trovare soluzioni. Via Trento ha bisogno assolutamente di una disinfestazione totale oltre che di una potatura. La bella stagione ormai è arrivata e col caldo, si sa, siamo più esposti al rischio infestazioni.”