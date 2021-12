Valle di Maddaloni. E in corso oggi, 30/11/2021 a partire dalle ore 17.00, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 Novembre, un convegno dal titolo “ Violence – Le diverse sfumature della violenza” presso la Chiesa della SS Annunziata a Valle di Maddaloni (CE), organizzato dall’associazione di promozione sociale “Haumea – Fuori dal silenzio” e associazione di promozione sociale “Origene – Il presente del futuro”, che nasce da un sogno, quello di poter aiutare le persone a costruire il proprio futuro.

Stanno partecipando all’evento:

-S.E. Mons. Giuseppe Mazzafaro – Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – S.Agata de’Goti.

-Dott. Francesco Buzzo – Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni

-Avv. Nunzia Meccariello

-Dott. ssa Anna Maria Iannotta – Pres. APS “Haumea – Fuori dal silenzio”

-Dott. Ssa Dina Maria Scialdone – Pres. APS “Origene – IL presente del futuro”

-Dott. Giovanni Saladino – Neurologo psicoterapeuta

Durante l’evento , la proiezione del cortometraggio “Piccole cose di valore non quantificabile” , di Paolo Genovese e Luca Miniero, la cui trama parla di un brigadiere dei Carabinieri che registra la curiosa denuncia di una ragazza che sostiene di essere stata derubata di tutti i sogni.

Il Maresciallo Capo dell’ arma dei Carabinieri, Maria Chiaie, illustrerà infatti, durante il corso del convegno, il ruolo dei Carabinieri nella violenza di genere.

Le sfumature della violenza sono numerose e sensibilizzare continuamente, invitando ad una riflessione sul fenomeno allarmante della violenza di genere, è l’unica cosa che può cambiare la mentalità di questa società ancora troppo colpita da dati preoccupanti.