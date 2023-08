272 POSTI PER CASERTA E PER IL PERSONALE ATA E PROFESSORI

La provincia di Caserta vedrà un aumento di 272 posti in deroga per il personale Ata negli edifici scolastici , questi nuovi posti verranno assegnati a tutti ai supplenti casertani. Sono 272 posti in deroga per i profili professionali e 43 per assistenti amministrativi , 29 per assistenti tecnici e 194 per collaboratori scolastici , 1 posto per cuoco , 2 posti per guardarobiere e 3 posti per addetto azienda agraria . Questo è stato possibile grazie a Monica Matano che ha sollecitato il Ministero dell’Istruzione a incrementare le deroghe in Campania. Il comune di Caserta è quello che ha ottenuto il maggior numero di posti tra le scuole del capoluogo , inoltre l’Ufficio Scolastico Regionale ha annunciato che nei prossimi giorni assegnerà nuovi posti in ruolo. Il provveditorato di Caserta ha inoltre pubblicato le disponibilità in organico di fatto per le scuole di ogni ordine e grado che verranno assegnate alle supplenze. Ci sono posti disponibili per l’infanzia, la primaria e le scuole superiori di primo grado. Questi cambiamenti e assegnazioni mirano a garantire un inizio dell’anno scolastico il più possibile regolare ed efficiente per le scuole della provincia di Caserta.