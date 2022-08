Colpito da Ictus , “ parcheggiato” nell’ atrio del Pronto Soccorso

Un grave episodio di Malasanità’ si sta consumando in queste ore ai danni di un uomo , residente a Marcianise.

Questi i fatti: L’ uomo qualche giorno fa, in seguito ad un ICTUS , e’ stato accompagnato dai suoi familiari all’ Ospedale S.Anna e San Sebastiano di Caserta . Dopo qualche giorno e’ stato dimesso dal Nosocomio e , come prassi , avrebbe dovuto seguire un percorso riabilitativo .

I familiari del malcapitato , dal giorno in cui L’ uomo e’ stato dimesso dall’ Ospedale di Caserta , hanno cercato invano un posto “ libero “ in una struttura abilitata per poter permettere all ‘ uomo di fare il percorso medico previsto .

Tutti i tentativi fatti però’ sono risultati inutili In nessuna struttura e’ stato possibile trovare un posto libero per ricoverare il paziente .

I parenti dello sfortunato non si sono persi d’ animo e si sono recati al pronto soccorso dell’Ospedale di Aversa nel cui atrio L’ ammalato e’ stato praticamente “ parcheggiato” in attesa di una migliore collocazione che gli permetta di seguire il percorso riabilitativo previsto.

La famiglia si e’ ripromessa nelle prossime ore di denunciare il tutto alle autorità’ competenti.