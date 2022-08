Il comunicato :

Maddaloni – Nonostante il periodo vacanziero, l’attività del gruppo Forza Italia Maddaloni non si è mai fermata, anzi rafforzata dalla nomina in giunta di Gennaro Cioffi, si è fatta ancora più intensa.

“L’intento – spiega il commissario Maria Carmela Inverno – è quello di raggiungere le persone, ma soprattutto le competenze, e coinvolgerle in un progetto di sviluppo della città, con una vision ben precisa. Sicuramente con molte persone condividiamo i valori liberali e di rispetto dell’individuo, ma, in questa fase di crescita e di costruzione di un progetto futuro, riteniamo imprescindibile condividere un percorso di programmazione con persone che conoscano dal di dentro determinati settori che ci sono particolarmente a cuore”.

“E’ il caso questo – prosegue il commissario – di Riccardo D’Apruzzo – assistente ai servizi di vigilanza del Museo Archeologico Calatia ed educatore, nominato responsabile per i rapporti con le istituzioni museali del territorio regionale. Ho conosciuto personalmente Riccardo e ho avuto contezza di una persona molto dedita al proprio lavoro, radicata nell’ambiente di lavoro, appassionata e in grado di dare un forte contributo, anche ai temi che legano i progetti di educazione non formale alle istituzioni museali, nell’ambito della progettazione”.

La base si allarga, come è giusto che sia e si prepara un grande lavoro per il prossimo anno quando la città sarà chiamata a rinnovare l’amministrazione comunale.

“Non ci faremo trovare impreparati su alcun tema – dichiara Gennaro Cioffi, neo assessore, tra l’altro, all’attuazione del programma – per questo motivo abbiamo bisogno di persone che conoscano bene il proprio settore e siano in grado di fornire il proprio contributo qualificato al fine di redigere proposte concrete e, come diciamo sempre, in grado di impattare concretamente sulla qualità di vita delle persone”.