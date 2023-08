Un progetto urbanisticamente importante: la Domiziana con Illumina-

zione e pista ciclabile

Mondragone – “Da quando un anno fa abbiamo iniziato questo percorso

amministrativo – dichiara l’assessore all’Urbanistica ed Arredo Urbano

avv. Claudio Petrella – molti progetti ed interventi sono stati intrapresi e al-

cuni portati a termine nei diversi quartieri della nostra città. Uno dei progetti

urbanisticamente più interessante ed importante è quello dei lavori

di urbanizzazione del tratto nord della Domiziana, compreso tra l’incrocio

con via Padule e la Via Appia Antica in località Le Vagnole, dove sono già

iniziati con la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e una pi-

sta ciclabile, che si è concretizzato grazie a quella filiera istituzionale che si

sta dimostrando efficace nella realizzazione ed efficiente nella gestione di

risorse provenienti dalla Regione Campania grazie all’impegno del Presi-

dente della Commissione Ambiente On.le Giovanni Zannini”.

“E’ l’inizio di un virtuoso processo di miglioramento – aggiunge il Capogrup-

po consiliare di “Città Futura” Luisa Spatrisano – in una zona a forte

espansione residenziale, ma, soprattutto, dove insistono numerosi stabili-

menti balneari, strutture ricettive e ristoranti, frequentati non più nel solo

periodo estivo, ma nel corso di tutto l’anno. L’impegno del gruppo di “Città

Futura”, che rappresento nel Civico Consesso, e di tutta l’amministrazione

comunale a partire dal sindaco Francesco Lavanga, va in questa direzio-

ne”.

“La pianificazione degli interventi – conclude l’assessore Claudio Petrella –

andranno certamente a modificare positivamente la fruibilità del territorio,

ad unire maggiormente la località Le Vagnole al centro cittadino, ad allun-

gare la ciclabile del lungomare e ad aumentare la sicurezza dell’arteria

stradale ad automobilisti e soprattutto all’utenza “debole”, ovvero ciclisti,

pedoni e motociclisti”.