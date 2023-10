Carinaro (Caserta) – Nell’ambito delle Celebrazioni Vanvitelliane 1773-2023, la Aps Pro Loco Carinaro Santa Eufemia, con il patrocinio del Comune di Carinaro, organizza, nella sala consiliare, in occasione del 250esimo anniversario della sua morte, una mostra itinerante dedicata all’architetto Luigi Vanvitelli a cura del Comitato Provinciale Unpli Caserta, presieduto da Raffaele Compagnone. La presentazione si terrà venerdì 13 ottobre, alle ore 19:00. Ad intervenire, il sindaco di Carinaro dott.Nicola Affinito, l’assessore alla Cultura Avv. Alfonso Bracciano, la dott.ssa Maria Carmela Masi in qualità di storico dell’arte, il dott. Antonio Casertano, giornalista e cultore di storia locale ed il presidente del Comitato Provinciale Unpli Caserta Raffaele Compagnone. Dopo gli interventi, i saluti di rito e l’apertura della mostra, dalle ore 20:00 la serata sarà allietata da un momento teatrale sulla figura del grande genio Luigi Vanvitelli a cura della compagnia teatrale Emy Club – I figli delle Stelle .

La mostra rimarrà aperta per tutti, con ingresso libero.