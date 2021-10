3 ambulanze per i feriti dell’incidente nei pressi dei Big

Marcianise. Questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta verso le ore 05:30 sulla su viale Carlo Terzo in prossimità del cinema multisala per un incidente stradale. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere cinque ragazzi rimasti feriti in seguito all’incidente in cui, fortunatamente, non sono state coinvolte altre autovetture. Tre le autoambulanze arrivate sul posto che hanno provveduto a trasportare i feriti all’ospedale di Marcianise per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri di Marcianise per i rilievi di loro competenza.