3 Dicembre prossimo DPCM : Tutte le probabili novità’

Di Anna Fiorillo

Iniziano le ipotesi sul Dpcm

Natalizio.

Il primo Natale del periodo Covid, secondo le ultime notizie inizierà il 3 dicembre,allo scadere del dpcm attuale.

Si prevedono le varie riaperture dei negozi,centri commerciali, bar e ristoranti.

Lo shopping per gli acquisti di Natale è consentito,l’orario di apertura avrà una fascia oraria più ampia.

Ci sarà anche l’apertura dei centri commerciali nei week end e nei giorni festivi. Inoltre avverrà anche una limitazione nelle strade.

Si prevede l’apertura serale di pub,ristoranti e bar.

Infine il coprifuoco potrebbe essere spostato a mezzanotte, ma per la sera del 24 e quella del 31 c’è l’ipotesi che possa arrivare fino all’una di notte. Per gli eventi di piazza o in altri luoghi nessuna regola dovrebbe essere concessa.

In questo momento l’obiettivo del Governo e dei presidenti di Regione è far in modo che la maggior parte delle regioni da rosse e arancioni diventino per il 3 dicembre zone gialle.