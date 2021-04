3 feriti nell’incidente tra un’auto e una minicar

Il comunicato

Aversa. Questa sera verso le ore 21:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è interveuta in via Pastore nel Comune di Aversa per un incidente stradale.Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato due autovetture coinvolte, tra cui una minicar. Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio in dotazione i Vigili del fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere i malcapitati che subito sono stati assicurati alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’autoambulanza. Tre risultano le persone ferite trasportate in ospedale. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause.