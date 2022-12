3 giorni dedicati allo sport con il Torneo di Natale

Maddaloni – Torna da quest’anno, UNO DEI TORNEI DI NATALE PIU GRANDI DELLA PROVINCIA ,dopo le edizioni ,DI CASAPULLA, RECALE E CASERTA, FA TAPPA A MADDALONI sulla struttura di via cancello del Presidente Giuseppe De lucia, Il Torneo organizzato e programmato dal direttore agli eventi, Zampella Antonio ex responsabile Calcio Asi di Caserta, Casapulla, e ANT.EDO, OGGI RESPONSABILE EVENTI SCUOLA CALCIO CASERTANA Fc dei Presidenti, Ciro Giordano Vincenzo Privato e Giacomo Aievoli.

Saranno 3 giorni dedicati al calcio giovanile.

Il 28 29 e 30 dicembre 2022 vedra impegnate ben 8 categorie dai 2009 ai 2016,con la partecipazione di ben 56 squadre.

Le società partecipanti saranno ben 20 provenienti da tutta la regione

Si Ringrazia in primis la scuola calcio CASERTANA per la collaborazione ,e si accoglie e presentiamo con piacere le Società partecipanti.

•Il Giugliano calcio militante in lega pro con i suoi campioncino della categoria 2011,

•Asd De lucia Academy Frosinone

•La società Massimo Perna

•Il Asd Sporting soccer Cardito targato Spal

•La Football Project di Nocera

•Il Recale calcio del Dr. Felice Nasta

•La Blu Devils di Caserta

•Asc Materdei del Dr Pirozzi

•Real casarea del.Pres.Tanucci

•Asd Cantera Avellino

•La società Afragoal

•Il Real sito targato Monza

•Academy Maddaloni

•Asd Cardito City

•Asd Sporting San Prisco

•La Societa Fulgor Media Volturno

•La società Athena di Cancello Arnone

•La Società Fc Cellole Calcio

•Libra soccer Football

Saranno tre giorni dedicati alla spensieratezza con la speranza di lasciarci alle spalle tutte le cose brutte degli ultimi tempi.

Il 28 dicembre dedicato ad I più piccini dove vedranno impegnte ben 4 categorie ( 20011 a 9 , 2012 a 7 , 2013/14 e 2015/16.)

Il giorno 29 ci saranno i 2009 a “11 e 2013 a “6/7

Il giorno 30 ci saranno i 2010 a “11 e 2014 a “6/7.

Il giorno 28 durante la giornata ci saranno i ragazzi dell animazione ad intrattenere i piu piccini,saranno presenti i microfoni e le telecamere di una trasmissione sportiva, ci sarà un palco dedicato per le Premiazioni e saranno presenti tanti esperti e personaggi del settore.

Nel ringraziarvi porgiamo i nostri più cordiali saluti e diamo il benvenuto alla prima edizione del Torneo di Natale 2022 targato scuola calcio CASERTANA F.C.