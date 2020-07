3 video. Ultim’ora. Incidente a Maddaloni

In via Libertà, nel tratto tra via Appia e via Largo Montevergine si è appena verificato un incidente.

Un ragazzo in scooter è stato sbalzato in aria dallo stesso e all’arrivo dei soccorsi, era a terra, secondo la testimonianza di alcuni passanti, e non conosciamo la gravità.

Il ragazzo aveva sorpassato un’autovettura e, in fase di sorpasso, pare sia stato tamponato.

Il traffico, al momento, è completamente paralizzato. I soccorsi sono sul posto e stanno arrivando anche le forze dell’ordine. Secondo testimonianze ci sono stati ritardi e difficoltà nei soccorsi e il ragazzo, ci dicono, sarebbe rimasto a terra in attesa dei soccorsi oltre un’ora.

Sempre testimoni ci dicono che il ragazzo fosse senza casco.

