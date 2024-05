Marcianise. Per la Festa della Mamma evento in Piazza Umberto I

‘Tra le priorità della nostra Amministrazione – hanno affermato le assessore Lisa Froncillo e Carmen Posillipo, delegate rispettivamente alla Cultura e alla Famiglia – c’è la promozione di momenti di nuova socialità nei luoghi simbolo della città per renderli come un tempo non solo nei giorni di festa, dando la possibilità a tante famiglie di vivere la nostra Marcianise. Certamente domani la nostra piazza si colorerà dei sorrisi dei bimbi in questa giornata dedicata alle loro amate mamme. Sarà anche un modo per stare insieme e recuperare la distanza che i cittadini vivono nei confronti delle Istituzioni, fenomeno che si è accentuato in particolare in seguito alla pandemia. Intanto siamo al lavoro per la prossima estate per offrire ai marcianisani un programma ricco di eventi e iniziative con le associazioni’.