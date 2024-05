Marcianise. Il maggio dei libri sabato 18 maggio.

Doppio appuntamento sabato 18 maggio con ‘Il Maggio dei Libri’, il cartellone di eventi culturali promossi dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta nell’ambito della campagna nazionale per la lettura, lanciata dal Centro per il Libro e la Lettura.

Alle ore 16.30 nella sede di Uniti Per di via Giovan Battista Novelli , si terrà l’evento intitolato ‘Letture Per’, organizzato dal Forum dei Giovani del Comune di Marcianise, in collaborazione con le associazioni Uniti Per, ZTL – Zerotensionilocali, Risvegli Culturali e L’Arca Cooperativa Sociale.