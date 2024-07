Castel Morrone, i consiglieri Antonio Riello e Marco Chirico chiedono un impegno sostanziale dell’amministrazione su sicurezza urbana e recupero siti degradati

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare di Castel Morrone “Movimento Giovane” di cui fanno parte i consiglieri Antonio Riello e Marco Chirico:

“SICUREZZA URBANA, VIDEOCAMERE E RIQUALIFICAZIONE DEI SITI DEGRADATI: il sindaco Villano si mostra inadeguato alle nuove sfide!

Come gruppo consiliare abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco in merito ai recenti episodi di furti in abitazioni private che hanno avuto luogo sul territorio di Castel Morrone, in particolare nella frazione torone.

Su questi gravi fatti si registra il silenzio assordante di chi amministra il nostro paese, nonostante il bene fondamentale e trasversale come quello della sicurezza, ad alto valore sociale il cui soddisfacimento risulta essenziale per la qualità del vivere civile e per una vita serena nell’ambito della comunità.

È risaputo che l’insicurezza può tradursi, in alcune fasce della popolazione, nella perdita di importanti fette di libertà personali e in un ampliamento della solitudine: non si ha fiducia negli altri, si esce poco la sera e si finisce per perdere occasioni per stare insieme;

Al riguardo, i consiglieri Antonio Riello e Marco Chirico hanno chiesto al sindaco se il sistema di videosorveglianza funziona correttamente e ininterrottamente dato che la sua installazione nelle zone di ingresso/uscita del paese rappresenta un deterrente importante per il contrasto dei reati al patrimonio, chiedendo inoltre se sono stati redatti nuovi progetti per ampliare la rete di videosorveglianza in paese.

Segnaliamo, dunque, che è necessario incrementare questo moderno sistema di controllo elettronico, ponendo massima attenzione al continuo funzionamento delle telecamere perchè rappresentano un valido supporto per le autorità di pubblica sicurezza che operano con impegno sul territorio.

Riteniamo che il funzionamento ininterrotto delle telecamere per il controllo del paese sia, però, solo un aspetto del più ampio concetto della sicurezza urbana che afferisce anche alla vivibilità e al decoro del paese e questo richiede una ulteriore serie di interventi che vanno dalla riqualificazione – anche sociale, culturale e urbanistica – delle aree o dei siti degradati del paese per favorire l’eliminazione dei fattori di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della legalità.

Nonostante il sindaco continui a mostrarsi inadeguato alle nuove sfide della sicurezza urbana, a partire dai ritardi nella cessione al demanio statale del teatro-macello per la riconversione a nuova caserma dei carabinieri, proseguiremo a batterci per vedere l’ex plesso scolastico del Torone, così come già fatto per l’ex plesso scolastico di largisi, restituito alla cittadinanza proprio con l’obiettivo di favorire la sicurezza urbana e di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza e, inoltre, ricordiamo che tra gli importanti risultati ottenuti, insieme all’ex assessore Pina Vallefuoco, c’è anche l’ottenimento di finanziamenti provinciali per la bonifica dell’area degradata del vecchio campo affinchè possa essere restituita, per tutto l’anno, allo sport libero.