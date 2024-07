32anni dalla morte di Borsellino . Venerdì 19 Luglio all’ Eremo di San Vitaliano la Commemorazione

Venerdì 19 luglio, presso l’Eremo di San Vitaliano a Caserta, si terrà una commemorazione per ricordare Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, a 32 anni dalla tragica strage di Via D’Amelio. L’evento, organizzato dall’associazione di legalità “Invisibili” e da “Azione e Partecipazione”, con la collaborazione del “Luogo della Memoria dei Caduti in Missioni Internazionali di Pace”, renderà omaggio anche a Nicola Barbato, Sovrintendente della Polizia di Stato e Medaglia d’oro al Valor Civile.

L’Eremo, per l’occasione, sarà allestito con grafiche e immagini della strage, nonché opere realizzate da giovani artisti del territorio: Sofia Battiloro, Mario Cresci e Ludovica Di Virgilio. Alle ore 20:00, Don Valentino Picazio, officerà una Santa Messa dedicata alle vittime di Via D’Amelio e a Nicola Barbato al termine della quale seguiranno gli interventi del Dott. Andrea Grassi, Questore di Caserta, del Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, di Enrico Trapassi, Vicepresidente Nazionale di “Invisibili”, e i saluti di Domenico Corvo, Presidente di “Azione e Partecipazione”.

Questa iniziativa, dal forte valore simbolico, intende mantenere viva la memoria su quanto accaduto in quella tragica estate del 1992 e onorare l’impegno di Nicola Barbato nella lotta contro la criminalità organizzata anche nella nostra terra.