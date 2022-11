33 Scuole Italiane insignite del titolo Codeweek-Scool.

Trentatre scuole italiane sono state insignite del titolo di “CodeWeek School” per il biennio 2022-2024. Fra queste anche L’ I.C. Ruggiero III Circolo di Caserta che , grazie al lavoro della Docente Prof. Losano Loredana e’ risultato essere L’ unico Istituto della Provincia di Caserta.

La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, firmata da Roberto Viola, Direttore Generale di DG CONNECT, presso la Commissione Europea.

CodeWeek School Label è un’iniziativa pilota di CodeWeek, sperimentata in Italia e in altri 5 paesi.

Le scuole si sono candidate prima dell’estate, mostrando le attività svolte negli ultimi due anni, dimostrando il coinvolgimento di dirigenti, insegnanti e alunni, assumendosi impegni concreti per i prossimi due anni e spiegando come il coding è entrato nei programmi di formazione degli insegnanti e nella didattica.

Esaminare le candidature è stato un vero piacere, perché mi ha permesso di constatare l’impatto profondo che CodeWeek ha prodotto nelle scuole, grazie alla passione e all’impegno degli insegnanti, alla lungimiranza dei dirigenti e all’entusiasmo degli alunni.

CodeWeek School Label è una targa da affiggere all’ingresso della scuola per testimoniare come la partecipazione spontanea degli insegnanti a una campagna di alfabetizzazione dal basso possa germogliare e crescere fino a produrre un cambiamento strutturale a beneficio degli alunni.

Il riconoscimento premia il contributo dato negli anni al successo di EU CodeWeek, la partecipazione corale, l’impatto prodotto e l’impegno assunto per i prossimi due anni. Non è una competizione: tutte le scuole candidate che soddisfano questi criteri hanno ricevuto il riconoscimento. Le festeggiamo online il 24 novembre!

Le manifestazioni di gioia che sono esplose in risposta alla comunicazione ufficiale aggiungono ulteriore valore a questa iniziativa, perché dimostrano il valore che le Scuole, come istituzioni e come persone, attribuiscono a questa etichetta, che è solo un riconoscimento simbolico, in un periodo storico in cui le stesse scuole partecipano con successo a bandi di finanziamento per centinaia di migliaia di euro.

Per tutto questo sono davvero felice e orgoglioso delle 33 targhe di “CodeWeek School” in viaggio per l’Italia e sono molto grato agli insegnanti e alle scuole che le hanno meritate!



Prof.Alessandro Bogliolo.