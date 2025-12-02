Dai un colpo alla violenza. L’impegno del Liceo Manzoni e dell’INNER WHEEL di Caserta contro la violenza

Il 3 dicembre, nell’Aula immersiva sarà presentata un’iniziativa dedicata alla difesa personale femminile, frutto della volontà e dell’impegno delle socie del Club Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, guidate dalla presidente Gilberta Materazzo.

Il progetto, riservato alle studentesse dell’Istituto, prevede quattro lezioni per ciascuna disciplina: Krav Maga, con il prof. Alberto Abbate della Federazione Italiana Krav Maga; Han Mu Do, con il maestro Pierluigi Renga; e Box, con il referente tecnico Flavio Russo.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Lucia Grimaldi, dopo i saluti della .. .

Questa iniziativa riflette l’attenzione costante del Liceo “Manzoni” per le Politiche di genere – la cui Referente di Istituto è la Prof.ssa De Lerma -, promuovendo non solo competenze fisiche e di autodifesa, ma anche consapevolezza, sicurezza e autonomia delle giovani studentesse.

Un progetto che intende unire formazione, empowerment e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, rafforzando il ruolo attivo delle donne nella società.