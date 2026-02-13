I Fedayn Bronx scendono in campo per solidarieta’

Caserta . In occasione della ” giornata dell’ ammalato” una delegazione dei Fedayn Bronx si è recata presso l’ Ospedale S. Anna e S.Sebastiano per donare regali e dolci ai bambini ricoverati nel reparto pediatria.

Gli ultras della Casertana non sono nuovi a tali iniziative ,già in in passato infatti si sono resi protagonisti nel sociale aiutando con viveri , giocattoli e donazioni alcune famiglie in difficoltà’ .

” La casertanita’ intesa non solo come sport” e’ questo il messaggio che il gruppo Fedayn Bronx vuole lasciare alla citta’ ogni volta che scende in campo per giocare una ” partita di solidarietà”