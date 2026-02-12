Sicuri in rete contro il bullismo.

Il 12 febbraio 2026 presso l’IAC SOLIMENE Sparanise e S. Andrea del Pizzone si è tenuto l’incontro con la Presidente dell’Associazione Giuriste 5.0 aps ets, l’Avv. Anna Di Mauro, autrice del libro “Da Eglantyne Jebb al processo al bullo” che ha visti coinvolti le classi quinte della scuola primaria e le prime medie. Un percorso iniziato, e ancora in svolgimento, con il progetto “sicuri in rete” , in cui gli studenti della scuola media di Sparanise hanno messo in scena la rappresentazione teatrale del processo descritto proprio nel libro. L’associazione ha consegnato il Premio “Io sono Italia” all’istituto che ancora una volta ha dimostrato sensibilità verso la tematica del contrasto al bullismo e cyberbullismo, un fenomeno ormai così ampiamente diffuso tra i nostri giovani, tra i banchi di scuola ma anche fuori. Il Dirigente Cassio Izzo e le docenti, Prof.sse Marilena Borrelli, Maria Rosaria Sozio e Ilaria Gemma che hanno organizzato l’evento, hanno dimostrato ancora una volta il valore della scuola come comunità educante.