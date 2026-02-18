Ciascuno cresce solo se sognato.

Il 19 febbraio 2026 dalle ore 19:00 alle 21:00 a Sessa Aurunca nella Sala Parrocchiale Pier Giorgio Frassati della Chiesa dell’Annunziata si terrà una Mostra Fotografica organizzata dal Circolo Fotografico degli Aurunci degli allievi del corso di fotografia. Un appuntamento dedicato alla creatività e alla sensibilità dei partecipanti all’ultimo corso di fotografia, che presentano i propri lavori in una mostra a tema sociale, frutto del percorso formativo svolto negli ultimi mesi. Un’occasione per riflettere, attraverso le immagini, su temi vicini alla comunità e condividere insieme un momento di cultura e partecipazione. Il Circolo Fotografico degli Aurunci invita tutta la cittadinanza a partecipare, ingresso libero.