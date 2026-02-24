Trianon Viviani, quattro appuntamenti tra opera, jazz e comicità

Il singolare “Barbiere di Siviglia” in napoletano, in prima esecuzione moderna, e la stand up comedy dedicata al mondo della lirica

La musica caleidoscopica di Frida Bollani Magoni e la satira di Antonella Stefanucci

Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo

Il primo appuntamento è giovedì 26 febbraio, alle 21, con Stand up Opera di Luca De Lorenzo. L’istrionico cantante lirico e attore trasporta il pubblico in un viaggio che va dai maggiori maestri del passato ai più̀ imbarazzanti influencer del presente. Lo accompagnano Fabrizio Romano al pianoforte e l’attrice-cantante Lalla Esposito, con cui ha lavorato in scena per la Cantata dei pastori.

Ancòra opera, venerdì 27, alle 21, con una versione particolare de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini: l’esecuzione in forma semiscenica, in prima moderna, della revisione del libretto di Cesare Sterbini che fece Filippo Cammarano per il teatro la Fenice di Napoli (14 ottobre 1818), trasformando in napoletano i dialoghi di don Bartolo, tutore di Rosina, e riscrivendo recitativi da interpretare in prosa, secondo pratiche diffuse al tempo. I cantanti William Hernandez (Figaro), Angela Schisano (Rosina), Brayan Avila Martinez (conte d’Almaviva), Giovanni Romeo (don Bartolo), Arturo Espinosa (don Basilio), Emanuela de Rosa (Berta) e Pasquale Petrillo (Fiorello), con il coro e l’orchestra dell’Ensemble Mercadante, sono diretti da Benedikt Sauer.

Ultimo appuntamento musicale della settimana, sabato 28, alle 21, Frida Bollani Magoni è in concerto accompagnata dal percussionista e compositore britannico Mark Glentworth. Il suo concerto è un caleidoscopio di colori musicali: non c’è un genere unico, ma un intreccio armonioso di linguaggi sonori che attraversa il pop, il jazz, la musica d’autore, con richiami alla musica classica, arrangiamenti più complessi e suggestioni elettroniche, impreziosite anche da effetti vocali.

Domenica 1° marzo, alle 19, Antonella Stefanucci, in L’artista incompresa, chiude la settimana del Trianon Viviani. In questo spettacolo di comicità e satira, scritto e diretto da Domenico Ciruzzi, l’attrice partenopea richiama i suoi celebri personaggi.

Per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, è ancòra possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

È ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Con l’irriverenza della stand up comedy, il basso-baritono Luca De Lorenzo, accompagnato dal pianista Fabrizio Romano, rilegge comicamente l’attuale mondo dell’opera.

Stand up Opera dipinge il ritratto di un giovane cantante lirico catapultato nella realtà in cui la nobiltà del belcanto si scontra con un presente dominato dalla tecnologia e dalla cultura di massa che ambisce al trash con la trivialità del web.

Per combattere per la sopravvivenza, il protagonista si destreggia tra audizioni improbabili e la tentazione di cedere al fascino dell’autotune, strumento che rischia di appiattire l’individualità artistica.

Partecipazione straordinaria allo spettacolo di Lalla Esposito.