Il mestiere di farmacista a scuola

Oggi 11 marzo 2026 al Liceo “Manzoni” la mattinata è dedicata alla professione del farmacista. È questo un impegno che rappresenta un presidio sanitario sul territorio, pronto all’ascolto dei cittadini, alla corretta informazione sull’uso dei farmaci, alla prevenzione ed alla promozione della salute e del benessere. Il primo di una serie di eventi, organizzati in sinergia e col patrocinio morale del DiSTABIF – il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – e con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, ed i Farmacisti Cattolici Italiani. La mattinata di studî è aperta dai saluti della Dirigente Scolastica Adele Vairo e coordinata dalle Professoresse Valentina Jolanda Caso e Roberta Dosi. Offre agli studenti e alle studentesse del Campus Manzoni una visione completa del percorso universitario e delle opportunità professionali nel settore farmaceutico. Il primo intervento – a cura del Dott. Umberto D’Alia, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta – ha come focus il ruolo del farmacista come presidio sanitario sul territorio. Segue la relazione della Dott.ssa Carmela Iodice, Farmacista Dirigente Responsabile ASL Caserta. Il suo intervento verte sull’etica della professione e sulla gestione della salute pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale. Il Prof. Sandro Cosconati, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica e Presidente del Corso di Studi di Farmacia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” chiude la mattinata di studi con un intervento dedicato alla gestione della salute pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale.

Il momento seminariale di studi tenutosi stamattina amplia la rilevanza dell’innovativo Liceo casertano e ne apre la visione culturale e strategica a nuovi prestigiosi sviluppi.