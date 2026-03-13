È previsto per stasera 13 marzo 2026 alle ore 18:00 un incontro a Vairano Patenora (CE) presso la Chiesa Madonna di Loreto al Borgo Medioevale. Il convegno è organizzato dalla Associazione “La Porta del mezzogiorno” e si propone come momento di riflessione e confronto sui temi che ci toccano più da vicino. Si parlerà infatti della revisione costituzionale sulla giustizia, un argomento su cui tutti siamo chiamati a informarci e a esprimere la nostra opinione consapevole. L’evento “A cosa serve veramente la Riforma?” sarà presentato dalla D.ssa Nicoletta Ferace e dall’Avv. Antonio Ventrone, dell’Associazione Caserta Porta del Mezzogiorno. Introduce il Dott. Antonello Bonacci, portavoce dell’Associazione. Interverranno alcune tra le figure autorevoli del panorama guiridicoregionale, pronte a discutere, senza pregiudizi e a viso aperto, sia sulle ragioni del SI sia su quelle del No al referendum, quali il Dott. Ernesto Aghina, Presidente Tribunale Torre Annunziata, ex membro del CSM, la D.ssa Simona Di Monte, Avvocato Generale della Corte di Appello di Napoli, il Dott. Paolo Mancuso, ex coordinatore Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il Prof. Raffaele Manfrellotti, Docente di diritto costituzionale alla Federico II di Napoli, il Dott. Franco Roberti, già Procuratore Nazionale antimafia. Modera l’evento il Dott. Gianfrancesco D’Andrea, giornalista. Sarà l’occasione per fare domande direttamente ai protagonisti del dibattito. La cittadinanza è invitata a partecipare, ingresso libero.