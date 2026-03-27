Esposizione di Floriana Viggiano in un nuovo spazio a S. Maria C.V.

L’ artista sammaritana Floriana Viggiano inaugura sabato 28 marzo h.11-13 e di pomeriggio h. 17-20 uno spazio espositivo artistico (Art Lab Gallery Fibonacci ) a S.Maria Capua Vetere in Corso Aldo Moro n.135 (rione San Pietro), adiacente alla “Galleria Commerciale Di Domenico” e con parcheggio comunale in via San Pietro. Il locale verrà inaugurato contemporaneamente ad una esposizione di opere pittoriche della stessa Floriana Viggiano creatrice delle Linee e Geometrie del noto matematico Fibonacci. Dopo alcuni anni dagli incontri d’arte curati al Teatro Garibaldi, l’artista apre una spazio espositivo destinato ad ospitare anche altri artisti campani.