35 rinviati a giudizio per spaccio di droga

Processo per spaccio di droga, questo quanto accadeva in una serie di piazze nella provincia di Caserta, questo in sostanza quanto potrebbe accadere.

Decreto di giudizio immediato della 13esima sezione del tribunale di Napoli per 35 persone fissato per il 4 marzo prossimo dinanzi al tribunale di Napoli Nord con l’accusa di spaccio di droga che è stato smantellato lo scorso mese di ottobre in diversi comuni dell’agro aversano, tra cui Aversa, Orta di Atella, Sant’Arpino, Cesa e Succivo oltre che Marcianise e arriva fino a Napoli. Ad alcuni degli indagati viene contestata anche l’associazione a delinquere. Secondo la Procura era stata organizzata una rete di pusher attiva 24 ore che riceveva gli ordini di droga da privati, operando in appartamenti presi in affitto per vari periodo, con vedette che davano l’allarme in caso di arrivo delle forze dell’ordine

