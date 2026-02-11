38enne arrestato per detenzione di stupefacenti

Nella serata di ieri, 10 febbraio, a San Nicola la Strada, nel Casertano, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 38enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell’Arma presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 42,75 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina, abilmente occultati in diversi punti della casa: nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e all’interno della borsetta della figlia minore.

Oltre alla sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, i militari hanno recuperato un bilancino di precisione e vario materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato dichiarato in arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.