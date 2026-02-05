39enne condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

L’attività si è svolta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari dell’Arma hanno curato gli adempimenti previsti dall’atto giudiziario emesso nella giornata di ieri, 4 febbraio 2026. Il provvedimento riguarda un 39enne, già detenuto per altra causa, destinatario di una condanna definitiva a sei anni e quattro mesi di reclusione.

I fatti oggetto della sentenza fanno riferimento a plurimi episodi di rapina in concorso e a calunnia, commessi in periodi distinti tra il 2019 e il 2024 nei comuni di Sant’Arpino e San Marcellino. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è rimasto associato presso l’istituto di pena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, regolarmente informata dai Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino.