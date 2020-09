4 CASI DI COVID19, CHIUSURA PER SANIFICAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DI CASERTA

Caserta-Nei giorni scorsi ci sarebbero stati ben quattro positivi al covid 19, presso il presidio Ospedaliero di Sant’ Anna e San Sebastiano.

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Caserta nella giornata del 13 settembre è stato di nuovo chiuso nella notte per permettere la sanificazione dei locali dopo l’esito positivo di alcuni tamponi effettuati sui pazienti che erano arrivati. Una chiusura necessaria secondo quanto prescritto dalle direttive per la prevenzione della pandemia da Covid-19, per rendere gli ambienti del Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano nuovamente idonei ad accogliere altri pazienti. Naturalmente la chiusura ha provocato problemi per le persone che erano in attesa ed anche per le ambulanze che non hanno potuto trasportare i pazienti.