4 macchine mangia plastica per favorire il riciclo

Maddaloni (CE) – Sono arrivate già da qualche tempo in città, in questi giorni si stanno collaudando e a breve saranno operative Sono le macchine mangia plastica, installate in quattro punti strategici dall’azienda COREPLA, consorzio che si occupa del riciclo e del recupero degli imballaggi di plastica.

Un ulteriore strumento utile ad incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo in città.

Le macchine si trovano a Maddaloni in piazza don Salvatore d’Angelo, via Feudo, via Napoli e via sant’Eustachio.

A breve partirà la campagna informativa per il loro utilizzo corretto e saranno rese note le convenzioni con esercizi commerciali che forniranno un compenso sotto forma di gadgets ed altri oggetti in base alla plastica che verrà consegnata da ogni cittadino.

Basterà scaricare l’app, inquadrando il qr code vicino ai Garby, così si vedranno gli esercizi convenzionati ed i premi. Ogni volta sarà consegnato uno scontrino con il saldo punti. Un meccanismo semplice ed accessibile a tutti.