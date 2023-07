4 milioni per riqualificazione quartiere Acquaviva

Caserta.

Il Comune di Caserta ha emanato il bando di gara per l’affidamento dei lavori volto a ristrutturare il quartiere Acquaviva.

Il bando prevede interventi di “Riqualificazione assi viari esistenti, riorganizzazione percorsi ciclo-pedonali, verde attrezzato e decoro urbano” per un totale di 4,2 milioni di euro.

Il progetto rientra nell’ambito del PNRR e il bando avrà scadenza il 30 luglio.

Gli obiettivi perseguiti sono la riqualificazione di strade, marciapiedi e villette ed un percorso ciclopedonale, la ristrutturazione delle fognature e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le piste ciclabili si estenderanno su tutta via Acquaviva, fino al confine con San Nicola La Strada e parte di viale Lincoln, via Feudo di San Martino ed il prolungamento di via Jenco che è l’asse di recente realizzazione che completa proprio via Feudo di San Martino.

“Con il progetto – ha precisato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – il Quartiere Acquaviva sarà interessato da interventi di particolare rilievo per un complessivo progetto di rigenerazione urbana”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo ha affermato invece che “ con questi interventi sarà reso centrale e strategico il Quartiere Acquaviva, i cui residenti hanno bisogno di maggiori servizi, moderni ed efficienti”.