Intensa giornata di interventi per i Vigili del Fuoco: 27 soccorsi tecnici in ventiquattro ore

Caserta. Ieri, 13 luglio, è stata una giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Dopo una tragica notte, segnata da due distinti interventi nei quali hanno perso la vita due giovani ragazzi, le squadre del Comando sono state impegnate nel corso della giornata in ben 27 interventi di soccorso tecnico urgente di diversa natura.

Tra gli interventi più significativi, il primo si è verificato intorno alle ore 08:10 nel comune di Frignano, dove la squadra del distaccamento di Aversa, supportata da un’autobotte, è intervenuta presso un distributore di carburante a causa di una consistente perdita di GPL da una cisterna della capacità di 8.000 litri. Vista la complessità dell’intervento, è stato richiesto anche il supporto del nucleo N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) del Comando di Napoli, che ha provveduto alle operazioni di svuotamento e alla successiva messa in sicurezza dell’impianto.

Successivamente, intorno alle ore 12:00, le squadre A.I.B. (Antincendio Boschivo) sono nuovamente intervenute sulla montagna di Caserta Vecchia per fronteggiare un incendio boschivo sviluppatosi nei pressi della Croce del Giubileo. L’intervento ha consentito di contenere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante.

Infine, nel tardo pomeriggio, verso le ore 17:30, una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta sull’autostrada A1, al km 717 in direzione nord, per l’incendio di un autoarticolato che trasportava bottiglie d’acqua. Il mezzo, dopo essere uscito autonomamente dalla carreggiata, ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte in supporto e, per completare le operazioni di spegnimento, si è reso necessario l’impiego di liquido schiumogeno.

L’intensa attività operativa svolta nelle ultime ventiquattro ore testimonia il costante impegno dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta nel garantire il soccorso e la sicurezza del territorio, anche in situazioni particolarmente complesse e gravose.