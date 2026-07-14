Visciano Summer Fashion, debutto da applausi: la prima edizione conquista il pubblico

VISCIANO (NA) — Piazza Lancellotti si trasforma in un grande palcoscenico e fa centro alla sua prima edizione. Il Visciano Summer Fashion – Premio Eccellenze, dedicato al missionario Padre Arturo D’Onofrio, fondatore del Villaggio del Fanciullo, ha conquistato il pubblico con un debutto da applausi. Durante la serata è stata rievocata la storica “Marcia delle Pietre” del 1948, simbolo di una comunità che edificò le strutture d’accoglienza trasportando a mano 25.000 blocchi di tufo, unendo la memoria del territorio al riscatto dei giovani. L’evento, organizzato dal Comitato Festa 2026 Maria SS. Consolatrice del Carpinello, è stato ideato e curato dall’attore e regista Angelo Iannelli. Sul palco, la conduzione corale di Iannelli con Emanuela Gambardella, Edda Cioffi e le miss Francesca Nastro e Ludovica Cerracchio ha scandito un ritmo incalzante tra sfilate, danza, teatro e canzoni. Il momento centrale è stato il conferimento del Premio Eccellenze, che ha celebrato talenti di spicco come l’Istituto Moda Afragola, Antonello Rondi, Cosimo Alberti, Marika Gambardella e Gianfranco Coppola. Tra i momenti più intensi, l’inno a Padre Arturo interpretato da Rondi e le mostre d’arte di Catello Zanca e Ciro Di Somma. Dopo il successo degli stand gastronomici, il gran finale ha visto il taglio della torta del maestro Giuseppe Mascolo, dedicata al fondatore degli Artigianelli. Toccante il premio speciale consegnato dal Comitato ad Angelo Iannelli che, visibilmente commosso, ha ringraziato Visciano per l’affetto, sigillando un evento destinato a restare nella storia della città.