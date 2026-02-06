“4 Zampe in Piazza”: a Casaluce una mattinata dedicata al benessere animale

Il Comune di Casaluce, in collaborazione con ASL Veterinaria di Aversa, Associazione Cinofila Agro Aversano, Rete College Italia e le associazioni giovanili Wake Up e Casaluce in Movimento, organizza “4 Zampe in Piazza”, l’iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe in programma domenica 8 febbraio 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, in Piazza Statuto.

Una mattinata pensata per promuovere la cultura della tutela animale e della responsabilità civica, con microchip gratuiti, dimostrazioni sportive e una manifestazione di bellezza, che coinvolgerà cani e proprietari in un clima di festa e condivisione.

«L’evento – dichiara l’assessora Valentina Sorrentino – rappresenta anche un’importante occasione per i cittadini per mettersi in regola con l’obbligo del microchip, strumento fondamentale per la sicurezza degli animali, per contrastare il randagismo e favorire una corretta gestione del territorio».

«La manifestazione – conclude il sindaco Francesco Luongo – si propone come un momento di informazione e sensibilizzazione, ma anche come spazio di incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini, valorizzando il rapporto speciale che lega le persone ai propri animali».

Un appuntamento aperto a tutta la comunità, per prendersi cura, informarsi e condividere sorrisi.