40enne picchia la moglie: arrestato

Nella notte scorsa, un episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Roccamonfina. Un uomo di 40 anni, per futili motivi, ha minacciato di morte la moglie convivente di 38 anni e, in un momento di furia, l’ha aggredita con schiaffi e pugni al volto, provocandole lesioni.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i Carabinieri della locale Stazione e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca sono intervenuti immediatamente. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dal personale del 118, mentre l’aggressore è stato arrestato sul posto.

Il 40enne è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione paterna, in attesa del rito direttissimo. L’operazione conferma ancora una volta l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e protezione alle vittime di violenza domestica, tutelando la dignità e l’incolumità delle persone coinvolte.