41esima edizione della Festa del vino a Castelvenere

Ieri alla Rocca dei Rettori di Castelvenere, sede della Provincia di Benevento, la presentazione della 41esima Festa del vino in programma nel comune sannita dal 24 al 27 agosto che apre il ciclo di eventi programmati dal progetto del Poc della Regione Campania dal titolo “Terre di Falanghina e di San Pio” a cui aderiscono sei comuni della provincia di Benevento (Castelvenere capofila, Guardia Sanframondi, Solopaca, Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano). L’evento ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Nino Lombardi,del sindaco Alessandro Di Santo, Domenico Iannucci (Presidente Pro Loco Castelvenere) Carmelina D’Amore (progettista) e l’avv. Mario Collarile (Presidente Comitato Scientifico della Fondazione “Terre Magiche Sannite”).”E’ stata un’estate tragica: dal maltempo alla peronospora si ricorderà il 2023 come l’anno del covid dell’agricoltura sannita, in particolare per la viticoltura – ha affermato Di Santo- E’ davvero necessario dunque lavorare a progetti importanti: dall’agricoltura di precisione alla nuova doc Campania, a cui sarà presente anche l’assessore regionale Nicola Caputo”. Il presidente provinciale ha messo in rilievo quanto sia fondamentale seguire percorsi che sappiano coniugare innovazione e tradizione in questo decisivo settore trainante per la valorizzazione del territorio.In programma convegni interessanti,sul patrimonio immateriale del Sannio e sua promozione ,sulla nuova doc Campania e sull’agricoltura di precisione diretta a ottimizzare qualità e produttività del suolo con i piú moderni strumenti tecnologici.Tra gli artisti nel teatro comunale all’aperto il cantautore Livio Cori, i Bottari e il maestro Mario Maglione. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.La festa propone visite guidate,mostra mercato e degustazioni tutte le sere di prodotti a km0 e vini delle prestigiose aziende locali.

