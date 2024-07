43ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER INOSSERVANZA DELLA MISURA DEL DIVIETO DI RITORNO NEL COMUNE.

Dal 2 febbraio del 2024 sul suo conto pendeva una misura del divieto di ritorno nel comune di Arienzo.

Quando questa mattina i carabinieri della locale Stazione lo hanno controllato in piazza Lettieri di quel comune, il 43enne di San Felice a Cancello, non poteva e non doveva trovarsi in quella località.

Per lui è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per inosservanza della misura del divieto di ritorno nel comune.

Nella circostanza, il 43enne è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta in luogo pubblico.