MARCIANISE . Lavorava come infermiere presso l’ ospedale di Caserta . Pietro Tavelli 47 anni è’ stato trovato privo di vita presso la sua abitazione di Marcianise.

In seguito alla prima ricostruzione dei fatti gli inquirenti non escludono l’ ipotesi suicidio . Pietro lascia due figli e la moglie Elisa . I funerali dopo previsti per oggi , sabato 6 gennaio ,