5° edizione del concorso per cortometraggi Vesuvius Film Festival: attenzione ad ambiente ed ecologia!

Il Festival ambientale campano Vesuvius Film Festival, concorso per cortometraggi , che ha concluso a Giugno il suo allestimento del 2023, riparte ora per la V edizione del 2024.

Ne dà notizia l’architetto Giovanna D’Amodio, ideatrice e direttrice artistica del festival, nonché presidente dell’Associazione Arteggiando da cui è promosso l’evento.

“L’Associazione Arteggiando nasce nella primavera 2012 con l’obbiettivo di diffondere e promuovere l’arte e la cultura sul territorio, nello specifico parliamo di arti visive e performative attraverso esposizioni artistiche in prestigiosi siti istituzionali e locations di interesse storico-architettonico, solitamente abbinate ad altri eventi sempre di natura culturale. L’ obiettivo dell’Associazione è anche quello di far emergere giovani talenti e favorire gli scambi culturali, a tal proposito l’associazione ha dato vita ha un salotto culturale, all’interno del quale presentare autori, narratori e poeti”.

Obiettivo del “Vesuvius Film Festival” è quello di dare visibilità a opere di registi ed artisti sia indipendenti che professionisti e promuovere la cultura dell’immagine. Nato come concorso di cortometraggi, esteso anche agli spot ed ai documentari, aspira a divenire nella sua evoluzione una vetrina per la promozione di film di interesse sociale e culturale appartenenti al circuito del cinema indipendente e non solo. Luogo ideale per vivaci confronti tra addetti del settore e non, il festival promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico, capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza critica nei giovani.

Nelle ultime edizioni gli organizzatori hanno voluto dare una marcata attenzione ai temi ambientali, come ha spiegato la presidente Giovanna D’Amodio: “Il Festival nella sua evoluzione promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell’ecosistema ambientale. diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano”.